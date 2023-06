Sipario calato sulla seconda edizione di 'SquiLibri'

Con le emozionanti parole di Enrico Galiano, e con l'inarrestabile 'voce' di Sigfrido Ranucci che da Report, ha portato a Francavilla al Mare il suo giornalismo fatto di inchieste scottanti e spesso addirittura esplosive sui temi “caldi” dell’attualità italiana e internazionale si conclude la seconda edizione di SquiLibri - Il Festival delle Narrazioni (23/25 giugno) che, tra i finalisti dello Strega, giornalisti e scrittori di attualità, percorsi culturali e di formazione oltre che le numerose presentazioni da parte degli editori indipendenti all'interno della Fiera dell'editoria, ha offerto numerosi spunti e quindi ha ampliato l'offerta turistica su Francavilla grazie anche all'impegno del sindaco Luisa Russo e dell'assessore alla Cultura Cristina Rapino che hanno dato fiducia al Festival sin dalla prima proposta.

"Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico, segno che il festival si sta facendo strada nella nostra comunità. La diversa ambientazione ci ha fatto scoprire un nuovo spicchio di Francavilla, da poco rivalutato. Siamo molto soddisfatti anche delle novità come le passeggiate letterarie che sono state molto partecipate; siamo orgogliosi anche della fiera, che ci contraddistingue per l'intento di creare un festival fatto soprattutto di legami" – spiega il direttore artistico Peppe Millanta, fondatore della Scuola Macondo di Pescara.

"E poi gli eventi: in particolare quelli in piazza della Stazione, che hanno raggiunto numeri importanti per un festival così giovane. Ognuna delle tre serate ha fatto registrare il pienone, e il momento con Nicola Gratteri è stato tra i più emozionanti. Un ringraziamento speciale va ai volontari, che ci permettono ogni anno di crescere"- con queste parole Millanta, chiude questa seconda edizione in cui la Scuola Macondo, con il suo fondatore (lo stesso Millanta) ed Elisa Quinto, Sara Caramanico e Serena D'Orazio ha creato una vera comunità culturale su Francavilla che ora è notoriamente la "casa" di SquiLibri, un Festival cresciuto anche con il coinvolgimento delle scuole grazie all'impegno di Nadia Tortora durante tutto l'anno scolastico.

Il Festival è possibile grazie anche alla Regione. La manifestazione ha creato, in questa seconda edizione, una rete con i suoi partner culturali, per una migliore sinergia tra gli enti operanti sul territorio e sottolinea l’importanza dell’accordo stipulato con l’Università degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti – Pescara, Scuola di Studi umanistici, Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali per aver conferito il titolo di Membro Onorario del Corpo Accademico a Javier Cercas per il 2023. Tra i partner: il Festival di Francavilla "Filosofia a Mare", il Touring Club di Pescara, l'Alphaville, Salviamo l'Orso – Associazione per la conservazione dell'Orso Bruno Marsicano.

È possibile seguire le pagine social @squilibrifestivaldellenarrazioni.