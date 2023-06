In occasione del Tappa del Giro D’Italia a Ortona Annamaria Di Lorenzo ha scritto una bella poesia in dialetto ortonese.

“

LU GGIRE D’ITALIJE

L' arrive di sta bella manifestazione

st'anne tocche a Urtòne!

Lu ggire d'ItaliJe ste pi cuminzè

proprije a stu bbelle paese mè!

Na bbella suddisfazione

viderle pure n' televisione!

Lu cicliste jè nu "mistiere" belle

ca fè sugne' li stelle...

Li chilometri jè tande

ma lu core jè siembre cuntende

di pidalè tra culline, mundagne e cambagne

picche pure la salute ci guadagne,

pure si zi sende nuccòne affatichète

nghi n'attime fè la cronometrete!

Ma la cchiù grossa suddisfaziòne

jè l'applause di tutta la popolazione

mentre corre lunghe la vije

scurtete da la pulizije!

Costa coste, passenne pi la ciclopedonale,

arsajenne da la marine,

nghi n'attime s'artrove a balle a lu castelle,

pi l'occasione tutte addubbete belle...

e pure Sandumasse li stè ‘spittè

picchè a ogni curridore la benedizione ji vò dè!

A tremile mò zi trove l'adrenaline

mendre a Porta Callere s'avvicine:

pi lu traguarde manghe poche

a li piede tenne lu foche.

Ma sole une tè la meja sorte:

cullù ca pidalète forte

e poche tembe cià messe

vincenne la scummesse

di nu bone risultate

e putè essere primijete!

E mendre z' aspette piene d'alligrije,

na bella nevele zi magne n' cumbagnje

“

" Questa poesia è nata perché ho voluto omaggiare il Giro d'Italia che quest'anno ha avuto il piacere di scegliere la mia amatissima città, Ortona per la cronometrata... - racconta Annamaria Di Lorenzo - È stata una grande emozione vedere tutti quei ciclisti percorrere in bici la mia bellissima città... È la cosa bella è stata proprio quella di mettere in versi le emozioni che ho sentito dentro al cuore.



Annamaria Di Lorenzo

è Presidente dell'Associazione Culturale Sportiva Giovanile Olimpia di Ortona da diversi anni (l'Associazione è stata creata dal padre Egeo il 25 aprile 1947).

Scrive poesie fin da ragazzina e da diversi anni si diletta anche a comporre poesie dialettali Ortonesi. Ogni anno organizza un recital di poesie dedicato alla grande poetessa Anna Basti (la quale ha pubblicato il dizionario sulla lingua ortonese) dove si recitano poesie in lingua e in dialetto.

Il 17 novembre 2019 pubblica il suo primo libro di poesie "I sogni custoditi nel cuore" tramite la casa editrice Quid Edizioni con la quale collabora per la pubblicazione dei libri dei poeti dell'associazione