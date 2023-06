Allo Zambra di Ortona una tappa del Concerto dell'Orchestra ucraina “Kyiv Virtuosi”

Il Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Ch) gestito dall'impresa di produzione Unaltroteatro di Arturo Scognamiglio e Lorenza Sorino, si prepara ad ospitare l'appuntamento, a scopo benefico, con l'apprezzatissima Orchestra ucraina “Kyiv Virtuosi” per il 23 giugno alle ore 21.00 .

L'Orchestra diretta dal violoncellista Dmitry Yablonsky, di ritorno dal Great Tour dell'America Latina (Rio, San Paolo, Lima, Quito, Bogotá, Bucaramanga), e in procinto di partire per il tour estivo, conferma la sua presenza in terra abruzzese. Tra i brani in programma non mancheranno quelli di Vivaldi, Berliner, Shor, Mendelssohn. Quella dei Virtuosi di Kiev, nella sua formazione al completo, è una delle più prestigiose orchestre ucraine. A seguito di una delicata missione diplomatica, il complesso è stato sottratto alla guerra e ha raggiunto l’Italia, dove è stato accolto.

“Ho abbracciato con entusiasmo la proposta di Angela Baldassarre di sostenere questo concerto di beneficenza, un'iniziativa che si inserisce perfettamente nella linea che Unaltroteatro vuole dare allo spazio Zambra. Questo sarà il primo concerto e siamo felici che siano i Virtuosi di Kiev ad inaugurare musicalmente il nostro palco" - spiega Lorenza Sorino che insieme ad Angela Baldassare ha organizzato il concerto del 23 giugno e che fa parte di un tour di appuntamenti proposti da chi come lei, si fa promotrice di un'educazione alla sensibilizzazione del pubblico sull’emergenza umanitaria in atto che va conosciuta, al fine di dare supporto. Introduce all'ascolto la poetessa Serena Zitti con versi scritti per l'occasione.