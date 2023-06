Lido Saraceni: fruibilitÃ  e assistenza in spiaggia per i diversamente abili

L’area accessibile della spiaggia libera del Lido Saraceni, allestita da alcuni anni dall’amministrazione comunale, sarà ulteriormente attrezzata con il progetto regionale Bike to Coast for Everyone con strutture e con personale dedicato per rendere più semplice e immediata la fruibilità della spiaggia anche ai diversamente abili.

Il servizio sarà inaugurato domani, venerdì 16 giugno, con il personale che sarà a disposizione dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. L’area sarà attrezzata con ombreggi, sedie job,carrozzine mare, tavoli e poltrone.

«Un altro importante passo in avanti per la piena fruibilità e accessibilità delle nostre spiagge – sottolinea il sindaco Leo Castiglione- e in particolare di quelle non date in concessione. Iniziamo dal Lido Saraceni anche per la vicinanza con la pista ciclopedonale che sarà oggetto anche di altri progetti sulla fruibilità per tutti. Il progetto della Regione Abruzzo per cui ringraziamo l’assessore Daniele D’Amario ci ha consentito di implementare l’area per disabili che abbiamo realizzato già da un paio di anni».

Il progetto prevede anche una collaborazione con l’Anffas per l’inclusività formativa di alcuni associati ed altre modalità di collaborazione vista la presenza dell’associazione anche come partner del progetto regionale.

