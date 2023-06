Proclamate le Top 25 finaliste di Miss Mondo 2023.

Il concorso nazionale di Miss Mondo Italia ha scelto le sue Top 25. Una selezione importante e definitiva svoltasi nello storico ed incantevole scenario delle ville storiche di Leuca. Saranno proprio loro, in rappresentanze di tutte le regioni d’Italia, a contendersi fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, nel grande show finale in programma domenica 11 giugno 2023 alle ore 21, nell’area live dell’Ecoresort le Sirenè di Gallipoli. Da evidenziare che le 25 finaliste sono state attentamente selezionate dopo vari passaggi in giuria e prove, svoltesi sin dal loro arrivo nella “Città Bella”. Come detto tutte le ragazze arrivano alle fasi finali, dopo diverse selezioni provinciali e regionali.

In rappresentanza per le regioni Abruzzo e Molise è rimasta in gara col numero 16 Cristina Yaremchuk 18 anni di Ortona (Ch) bionda con un fisico longilineo ed i suoi 175 cm di altezza, studentessa al 5^ anno e con la passione per la moda, cinema e fotomodella, con un passato da ginnasta, già dall’età di 13 anni dopo il suo incontro con l’agente Camillo Del Romano ha iniziato a muovere i suoi primi passi sulle passerelle di concorsi di bellezza con tante soddisfazioni e vittorie, preparandosi al meglio per il gran finale di Miss Mondo Italia. Cristina nonostante l’impegno scolastico fra qualche settima con gli esami di stato, non ha voluto rinunciare a questa grande opportunità e nella bella città di Gallipoli oltre ai sogni e le speranze di vittoria ha portato con sé anche libri scolastici ed ultimi studi da terminare.

Fra i sogni ambiziosi di Cristina resta la voglia di mettersi in gioco come attrice e prendere parte alla fiction RAI “Mare Fuori”, chissà se i bei sogni si possano avverare.

La settimana scorsa sono state elette le Top 50 finaliste di Miss Mondo e fra loro oltre la suddetta Cristina Yaremchuk erano presente altre 3 miss in rappresentanza di Abruzzo e Molise, i loro nomi: Fabiana Gargarella 18 anni di Lanciano (Ch), Valentina Morelli 20 anni di Colli Al Volturno (Is) e Desireè Collini 16 anni di Termoli (Cb)

Gran soddisfazione dell’ottimo risultato per Laika D’Agostino e Camillo Del Romano esclusivisti regionali del concorso per Abruzzo Molise e Marche con Mika Production e Fourevent Agency.