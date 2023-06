Peronospora nelle vigne - supporto al comparto vitivinicolo - richiesta stato di calamitÃ 

La Giunta Comunale di Ortona, giovedì 8 giugno, ha approvato una delibera con la quale si chiede alla Regione Abruzzo di attivare lo stato di calamità, per iniziare a dare una risposta alle problematiche che stanno interessando il settore agricolo, e in particolare quello vitivinicolo .

La delibera è l’attuazione a quando concordato giovedì 1 giugno nell’incontro promosso dall’assessore all’agricoltura , Paolo Cieri, e dal Sindaco di Ortona, Leo Castiglione con i rappresentanti di associazioni di categoria e delle cantine.

L'incontro era stato organizzato per parlare e trovare, insieme, soluzioni utili e soprattutto percorribili per arginare il danno causato dalle ingenti piogge delle settimane scorse.

Dopo l'incontro sono state inviate le segnalazioni da parte delle cantine e delle associazioni di categoria del territorio e si potuta acquisire una base, anche documentale, che ha permesso di procedere alla delibera di richiesta dello stato di calamità.

“ Come anticipato, la giunta ha deliberato un documento che riassume tutte le istanze dei presidenti delle cantine e delle organizzazioni di categoria sulle criticità che sta vivendo il settore vitivinicolo, chiedendo alla Regione di attivare lo stato di calamità. - precisa Paolo Cieri, assessore all’agricoltura del Comune di Ortona confermando che - intanto la Regione ha attivato la procedura di richiesta dello stato di emergenza, facendo contestualmente una ricognizione sui danni ai terreni coltivati. Per cui la nostra risposta è stata pronta e immediata, in perfetta sinergia con i diretti interessati. “