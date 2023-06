Consulta Giovanile di Ortona: Fabio Alfineo Di Gabriele è il nuovo presidente insieme al nuovo vicepresidente Federico Diodato e al nuovo segretario Tommaso Granata

Il 31 maggio, Fabio Alfineo di Gabriele, 24 anni, laureato in economia e informatica per l’impresa, è stato eletto nuovo Presidente della Consulta Giovanile di Ortona.

Nomina a sua volta come suo Vicepresidente Federico Diodato, 25 anni, laureato in civiltà antiche e archeologia orientale.

Insieme alle elezioni del Presidente vi sono susseguite le elezioni del Segretario che si sono concluse con la maggioranza dei voti nei confronti di Tommaso Granata, 24 anni, studente di informatica.

Il Neopresidente dichiara: “Ringrazio il consiglio della Consulta Giovanile di Ortona per la fiducia posta nei miei confronti, che ha portato alla mia elezione come Presidente. Assieme agli altri componenti del neoeletto direttivo ci impegneremo a rappresentare l'assemblea di un organo che ormai ha già una sua storia di partecipazione attiva nella vita della città, che dura ormai da più di dieci anni. Continueremo con entusiasmo a proporre progetti, eventi e laboratori rivolti ai giovani e non, frutto del lavoro volontario che tutti membri svolgono con diligenza e regolarità. Negli ultimi mesi abbiamo avuto tanti nuovi ingressi che hanno deciso di unirsi alla nostra realtà e ciò permesso di formare un numeroso gruppo unito e volenteroso di lavorare per valorizzare la città di Ortona.”

Il Neopresidente conclude rinnovando la proposta di unirsi alla Consulta Giovanile di Ortona a tutti i ragazzi tra i 15 e i 35 anni in modo da avvicinarsi alla vita cittadina in maniera attiva.



c.s. Consulta Giovanile Ortona