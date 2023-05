Nasce l'associazione Anteas Marrucina odv

Si è costituita in Ortona l'associazione Anteas Marrucina Odv organizzazione di volontariato con sede nei locali della Federazione nazionale Pensionati Cisl in via del Giglio, 14.

All' assemblea costitutiva tenutasi il 01/2/2023 hanno partecipato numerosi volontari già impegnati nell'ambito del terzo settore. La Anteas Marrucina odv Ortona, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata della Associazione nazionale tutte le età attive per la Solidarietà (Anteas).

L'attività sociale si svolgerà toccando i seguenti settori: la salute e l'assistenza, la cultura e l'animazione, la promozione sociale. I destinatari degli obiettivi sociali sono gli ospiti delle case di riposo e agli anziani che vivono nel territorio dell'Ambito sociale ortonese.

A livello locale è maturato il progetto VOLARE (Volontariato anziani e rete di eccellenze) i cui fini sono quelli di promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

Le azioni previste dal progetto(tutte già realizzate) hanno riguardato tre attività

1-Ortona tra luci e ombre

2-Laboratorio in movimento

3-Invecchiamento attivo (Tieni in forma il tuo cuore).





Alcune giornate sono state dedicate alla riscoperta dei beni architettonici e culturali cittadini e altre sono state riservate per la visita ai musei cittadini. Nella giornata costitutiva sono stati completati gli organi statutari: presidente Sergio Canini, vice presidente Mario Cesarii, segretario Alessandro Di Naccio. I revisori dei conti sono: Osvaldo D'Intino (Presidente), Giuseppe Dell'Olivastro e Agostino Cicolini (componenti). Come consiglieri nei vari organi sono stati eletti: Coccia R., Di Rado L. Dell'Olivastro C. Ricci R. Auriti L. e Coccione C.

c.s.