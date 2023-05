Cristina Yaremchuk di Ortona(ch) si aggiudica fascia e coroncina di Miss Mondo Abruzzo 2023

Bucchianico, ha ospitato la Finale Regionale di Miss Mondo Italia all’interno dello splendido e suggestivo Ristorante Da Silvio domenica 28 maggio, organizzata dalla MIKA PRODUCTION in collaborazione con l’Associazione Fourevent mandataria per le regioni Abruzzo, Marche e Molise, rappresentata da Camillo Del Romano e Laika D’Agostino che ne hanno curato la regia, coreografie e tutta l’organizzazione dell’evento.

Le miss in gara oltre alle tradizionali uscite del concorso in divisa ed abiti eleganti sono state protagoniste di momenti moda con le collezioni cerimonia e sposa realizzate da DORIS CREATIONS.

Ospite della finale è stata Julia Fuschi vincitrice di Miss Mondo Abruzzo 2022, la stessa ha presieduto la giuria composta da Alexandra Butu, Baka D’Orazio, Dante Cianciosi, Francesco Topini, Morena Fezza, Moira D’Agostino, Antonio Giuliani, Andrea D’Arielli e Francesco Di Mascio.

Gli stessi giurati hanno avuto un arduo compito nello scegliere prima le 6 semifinaliste che andranno a rappresentare l’Abruzzo alla Finale di Gallipoli (Le) dal 30 maggio al 11 giugno e poi hanno designato la vincitrice assoluta, fascia e coroncina di Miss Mondo Abruzzo 2023 è stata aggiudicata da Cristina Yaremchuk 18 anni di Ortona (Ch) studentessa, modella e fotomodella, con la passione per il cinema.

Le altre Semifinaliste nazionali sono: Fabiana Gargarella 18 anni di Lanciano (Ch), Nataliya Dyedkova 17 di Pescara, Tresi Meta 17 anni di Lanciano (Ch). Concorreranno per la regione Molise le bellissime Valentina Morelli 20 anni di Colli a Volturno (Is) e Desireè Collini 16 anni di Termoli (Cb).

Sono state assegnate altre fasce nel corso della serata: Miss Mondo Gil Cagnè vinta da Anna Galasso 18 anni di Isernia, Miss Mondo Caroli Hotel vinta da Illiana Milillo 19 anni di Montesilvano (Pe).

Riconoscimenti con Attestati per l’Eleganza a Marta Porreca 24 anni di Termoli (Cb), per il Cinema ad Aurora Buonvivere 17 di Pescara, per la Fotogenia a Giada Egler 17 anni di Castel Frentano ed infine per la Miss TeenAger a Giovanna Ranieri 14 anni di Guardiagrele (Ch).

La conduzione della serata affidata a Laika D’Agostino con la collaborazione del noto comico e show man Luca Giuliano; le foto curate dal fotografo ufficiale Andrea D’Adamo, con la collaborazione dei fotografi Nicola Caratelli e Valentino Capitanio, back-stage curato da Martina Menna e Stefania Fioravanti, musiche di Francesco Rosato, elaborazione dati Valerio Memmo.