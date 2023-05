"M COME MUSICA" ULTIMI DUE APPUNTAMENTI A PESCARA E ORTONA

Dopo i primi due eventi ospitati rispettivamente dalla ASL di Teramo venerdì 19 maggio e dalla ASL aquilana sabato 20, torna domani, venerdì 26 maggio il progetto "M come Musica" dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese e dell'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.

Appuntamento venerdì 26 a Pescara alle ore 17.00 presso l'Aula Magna dell'Ospedale Civile dello Spirito Santo. Ultima data, sabato 27 maggio alle 11.00 presso l'Area di accesso all'Ospedale "G. Bernabeo" di Ortona (Ch).

Tutti i concerti sono dedicati e destinati al personale medico e sanitario e ai degenti delle strutture ospedaliere.

'M come... Musica' nasce nelle intenzioni di Regione Abruzzo e Istituzione Sinfonica Abruzzese, come omaggio sia a chi vive in condizioni di sofferenza e marginalità sia a chi lavora nei luoghi della malattia e della cura, facendo memoria dell'insegnamento individuale e collettivo e dei valori che la pandemia e l'emergenza sanitaria hanno profondamente e inaspettatamente evidenziato. L'ISA è grata alla Regione Abruzzo per aver colto il valore di questa iniziativa e per aver messo in rete le quattro Asl abruzzesi che ospitano questi concerti. Anche a loro si estende il ringraziamento per aver accolto la proposta e aver collaborato alla sua riuscita.

Come per le prime due date, l'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese sarà diretta da giovani talenti che in Abruzzo si formano. In questa occasione si alterneranno sul podio Sungjin Yun e Giordano De Nisi, allievi della Classe di Direzione d'orchestra del Conservatorio Statale di Musica "A. Casella" di L'Aquila del M° Benedetto Montebello.

Ad accrescere il valore artistico e simbolico dell'iniziativa c'è la collaborazione con il Premio Nazionale delle Arti promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca e riservato agli studenti iscritti alle istituzioni e ai corsi Afam. In occasione dei concerti di questa settimana, infatti, avranno modo di esibirsi con i professori dell'Orchestra ISA i vincitori di questo prestigioso riconoscimento, nello specifico Marina Margheri, Vincitrice della sezione Violoncello e il clarinettista Samuele Di Federico della sezione Strumenti a fiato. In programma, fra l'altro, brani di Wolfang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn e Giochino Rossini.