Di Nardo: "Il Bernabeo riconosciuto ospedale di base I nostri sforzi sono stati premiati"

Con l'approvazione, da parte del Tavolo Dm70 del Ministero della Salute, del piano di rete ospedaliera della Regione Abruzzo, per l'ospedale di Ortona si aprono finalmente, con certezza prospettive concrete. "E questo - sottolinea il capogruppo di centrodestra in Comune, Angelo Di Nardo - grazie alla capacità del governatore Marco Marsilio e dell'assessore Nicoletta Verì di attivare una linea di confronto sempre aperta e coerente che ha consentito di arrivare ad un risultato che sarà un punto di riferimento a livello nazionale". Ortona avrà dunque l'ospedale di base, con pronto soccorso e specialità ad ampia diffusione territoriale, quindi: medicina interna, chirurgia generale, ortopedia, anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore di radiologia, laboratorio, emoteca. Le strutture devono essere anche dotate di letti di "osservazione breve intensiva".

"Per il nostro territorio è un riconoscimento importante, dopo anni in cui abbiamo dovuto subire un colpevole declassamento, anche a causa dell'inerzia di chi avrebbe dovuto impedire certe scelte. - afferma ancora Di Nardo - Oggi possiamo ringraziare Franco Vanni, responsabile dipartimento sanità Fratelli d'Italia Chieti che ha contribuito a redigere e organizzare la rete ospedaliera provinciale di Chieti inserita nel piano presentato dalla Regione Abruzzo. Un importante lavoro di squadra che oggi produce risultati importanti per tutta la comunità del comprensorio ortonese. Un traguardo raggiunto che mette in sicurezza un bene primario per i cittadini, il diritto alla salute".

