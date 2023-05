Il reggimento Seaforth Highlanders of Canada, in visita a Ortona.

In occasione dell’80° anniversario della Campagna d’Italia, i Seaforth Highlanders of Canada, uno dei reggimenti che ha contribuito alla liberazione di Ortona nel dicembre del 1943, soggiornerà nella cittadina abruzzese per ripercorrere le tappe di quelle battaglie sanguinose.

Per tutta la giornata del 23 maggio, accompagnati da Angela Arnone, Presidente dell’associazione culturale CROSSROADS di Ortona, i giovani militari del reggimento di Vancouver, esploreranno quelle vie e piazze dove si sono svolti gli atti eroici dei loro predecessori e incontreranno alcuni sopravvissuti della battaglia.

S’inizia alle ore 9:30 a Porta Caldari, con una sfilata in divisa e con la cornamusa a testa del corteo. Alle ore 10, in Piazza degli Eroi Canadesi, ci sarà una breve cerimonia commemorativa, in presenza del sindaco Castiglione, uno scambio di saluti e doni, e deposizione di corone, con benedizione del monumento Prezzo della Pace. Segue una visita al Museo della Battaglia di Ortona.

Nel pomeriggio, una sosta a Santa Maria di Costantinopoli, la chiesa dove i Seaforth Highlanders hanno tenuto il famoso pranzo di Natale del 1943. Si chiude con i percorsi dell’attacco a Piazza San Francesco, una visita al cimitero civile per rendere onore si caduti ortonesi, e una visita alla cattedrale di San Tommaso.

Nella mattina del 24 maggio, il reggimento renderà omaggio ai propri caduti, sepolti al Moro River War Cemetery, in concomitanza con la settimana dedicata ai cimiteri di guerra della Commonwealth War Graves Commission.

C.s. CROSSROADS