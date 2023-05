L’Associazione Culturale Sportiva Giovanile “Olimpia” di Ortona organizza, in collaborazione con il Comune di Tollo , “una vita per la poesia e per il dialetto” - XI recital di poesia dialettale IV memorial ad ANNA BASTI



Domenica 21 maggio 2023 alle ore 21,00 presso l’Eno Museo di Tollo



Programma:



- Saluti del Sindaco di Tollo Angelo Radica



- Saluti del Presidente dell’Associazione Culturale Sportiva Giovanile “Olimpia” di Ortona Annamaria Di Lorenzo



- Cenni storici su Tollo e sul dialetto da parte della Professoressa Cav. Maria Luisa Orlandi



- Riconoscimenti ad alcuni poeti venuti a mancare, che facevano parte dell’Associazione e ai poeti che si sono distinti durante l’anno 2022



- Declamazione delle poesie da parte dei poeti