"Un'onda lontana", il nuovo brano di Auro Zelli

Come ogni 13 maggio, puntuale, Auro Zelli presenta la sua nuova canzone; ormai una bella consuetudine vista la copiosa ricorrenza nella scelta di alcune date dell’anno dove aspettarsi novità musicali dal poliedrico ed eclettico musicista.

“Un’onda lontana”, questo è il titolo dell’inedito, scritto con Giulio Del Prato, il quale si è occupato anche degli arrangiamenti per la Sensible Sound Recording di Roma.

La canzone è stata scritta subito dopo la recente e drammatica strage dei migranti sulle coste di Cutro. Un tema scomodo per il quale la sensibilità e l’esperienza dell’autore hanno già portato alla realizzazione in passato de: La stessa luce e I don’t wanna leave you.

Un’onda lontana racconta il faticoso viaggio di due giovanissimi migranti innamorati, scappati dalla guerra e da una morte certa. La realizzazione del videoclip curato da Kesia Production vede la partecipazione di Francis Akhakiemien, nigeriano, mediatore culturale, da molti anni in Italia, il quale ha arricchito il progetto attraverso i versi in esan (la sua lingua originaria) di alcuni frammenti della canzone stessa e citando i versi di Warsan Shire, giovane scrittrice e poetessa keniota.

Inoltre hanno partecipato al videoclip: Paola Andrea Di Giovanni, Liam Di Francesco. Vocalist: Aurora Di Risio, Kevin Zingarelli, Asia Vicoli, Francesco Pat Cimini. Operatori e regia per Kesia Production: Asia Vicoli e Kevin Zingarelli. Drone: Kevin Zingarelli. Voice Recordind and Choir: GunG Music Enterainment.

Segnaliamo inoltre l’ultima raccolta di idee musicali originali per il cinema, il teatro e la televisione dal titolo Instrumental Ideas, 23 tracce che è possibile ascoltare su tutte le piattaforme digitali più importanti. Un grazie speciale a Laura dello staff di Emergency per la collaborazione. Sostieni.emergency.it IBAN IT65L0306909606100000073489

Un’onda lontana: YouTube

Spotify:

Instrumental ideas: YouTube

Spotify