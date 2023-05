Il Rosone di San Tommaso e Imperiale

Due gioielli per il Perdono 2023





Il ROSONE DI SAN TOMMASO per la dama delle Chiavi D’Argento





La Dama delle Chiavi d'Argento indosserà il Rosone di San Tommaso realizzato dalla Gioielleria Adriana di Ortona.

Un gioiello unico, di forte valore simbolico che racchiude le tradizioni di Ortona legate all’Apostolo Tommaso

Il Rosone raffigura quello posto sulla Cattedrale e “ vuole essere un omaggio alla Città che tutti noi portiamo nel cuore “





" IMPERIALE" per Margherita d'Austria





In occasione del Corteo delle Chiavi d'argento il personaggio di Margherita d'Austria, presente nel gruppo de ” I Farnese “ indosserà per la prima volta il gioiello ispirato alla creazione di una giovane studentessa ortonese, Julia Di Giulio, vincitrice del concorso per le scuole ortonesi indetto dal Club Inner Wheel di Ortona con la presidenza di Luciana Civitarese, che ha promosso lo studio della figura storica della Madama.

Una giuria qualificata ha assegnato il primo premio alla classe seconda E della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo F.P. Tosti grazie alla creazione del gioiello denominato " IMPERIALE" e realizzato dai maestri orafi della gioielleria Rapini.