Giro d’Italia a Ortona: il Sindaco Leo Castiglione ringrazia gli Ortonesi

Concluso il Giro d’Italia a Ortona il Sindaco di Ortona, Leo Castiglione, al microfono di Anna Maria de Grandis con la Dpe Video di Edoardo di Pierro ripercorre il sabato rosa di Ortona .

Prima “ un ringraziamento alla Regione Abruzzo “ sottolineando che “ se vogliamo che tanti turisti vengano a Ortona bisogna puntare sui grossi eventi “ e a chi “vuole fare l’estate con 50.000 euro“ il Sindaco dice “ complimenti ha una bacchetta magica, ma la realtà è un’altra “ .

“ Organizzare un Giro d’Italia non è cosa semplice, quindi un ringraziamento a tutti “, “vedere tutte le vie addobbate è stato bello e apprezzato “

"Sentire dire da Maurizio Fondriest , che non ha mai assistito a una cronometro così bella, conferma che la visione è stata giusta".

La struttura della cronometro ha permesso di andare in onda su tutte le televisioni del mondo, per più ore

e non solo per il tempo di una volata, come avviene nelle tappe ordinarie “ milioni di spettatori hanno potuto osservare le bellezze “ prima della Costa dei Trabocchi" e di seguito " le bellezze della nostra citta “

Adesso occorre capitalizzare tutti quei vantaggi che solo un Giro d’Italia può portare “.

“ Si è aperta una strada “ e “ dobbiamo correre, come i ciclisti, su questa strada e cercare di migliorare l’accoglienza “

“ Le istituzioni devono creare le condizioni "sottolinea Castiglione “ spetta ai cittadini fare il resto: ai commercianti, alle aziende, a tutti quelli che vivono il mondo dell’economia “ oggi il brand “ Costa dei Trabocchi “ va capitalizzato e questo è “ fondamentale per il nostro futuro “

“Qualcuno auspicava di far salire il commissario sul palco del Giro d’Italia “ a questi il Sindaco ricorda che “ sarebbe stata una sconfitta della citta “.

Ora si continua con il Perdono e“ tanto altro, c’è da fare “ conclude il Castiglione .