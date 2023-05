#Amoreinfinito: Prima Tappa Ortona al Giro d’Italia.

“Girano le ruote e girano i sogni” “Il potere dei sogni è libertà immortale/Sconfigge ogni limite e continua a girare”. Una spinta a sognare, a volare il più in alto possibile, “E volare più in alto, più in alto ancora in alto/Fino alla meta, al trionfo, all’aurora!”. “Perché la vita è così, spesso gira su sé stessa/Ma in fondo è bella, bella, bellissima/E se la saprai amare oltre ogni limite potrai volare” Raphael Gualazzi.

Una regione in festa: l’Abruzzo, una città in festa: Ortona per l’edizione n.106 del Giro d’Italia. Lungo la meravigliosa Via Verde della Costa dei Trabocchi da Fossacesia ad Ortona.

#Amoreinfinito hanno dimostrato i dirigenti della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti e dei Comuni toccati dalla Costa dei Trabocchi, i quali in sinergia non si sono risparmiati nell’organizzare un evento meraviglioso come la Prima Tappa del Giro d’Italia. Quando sarà completata la Pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, sarà lunga 42km con otto comuni costieri interessati.

Emozioni inattese che ci hanno travolto quelle vissute durante la cronometro Fossacesia – Ortona, nella giornata inaugurale le immagini parlano da sole, lo sguardo spazia verso l’infinito del mare che si confonde con il cielo.

Tutta questa giornata vive della passione di Alessandro Fantini e di questo suo modo di vivere ma anche dei suoi compaesani, cioè tutte le cose che si vogliono fare, se si vuole davvero si riescono a fare, lui a vincere e questo posto a creare questa via incredibile lungo la Costa dei Trabocchi.

Un evento sportivo internazionale, un’occasione unica per mostrare il meglio del nostro territorio. L’ Abruzzo è accogliente e a detta del governatore Marsilio, stupirà positivamente tutti gli sportivi e non solo, un’esperienza carica di emozioni forti.

Grazie a chi ha reso possibile tutto ciò.