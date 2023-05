?ASPETTANDO Il GIRO dâ€™ITALIA?

ASPETTANDO Il GIRO d’ITALIA

La prima Tappa a cronometro individuale del Giro d'Italia del 06 maggio 2023 si svolgerà sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi ed arriverà ad Ortona (CH).

Vini Fantini azienda nata ad Ortona nel 1994, porterà sotto i riflettori a livello nazionale ed internazionale il tratto di costa tra Fossacesia ed Ortona, la Via Verde della Costa dei Trabocchi, ricavata sulla vecchia ferrovia ormai non più in uso. Il fondatore della realtà vitivinicola abruzzese Valentino Sciotti appassionato di ciclismo, nel voler dare visibilità alla Via Verde, si è reso fautore di questo evento unico e meraviglioso, in quanto Ortona, insieme a tutta la Costa dei Trabocchi apparirà su una vetrina mediatica senza paragoni. Il nostro territorio verrà raccontato attraverso le emozioni del ciclismo, un avvenimento che segnerà una svolta nel turismo regionale.

Il Giro d’Italia, detto anche Giro rosa, dalle pagine rosa del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport che da sempre organizza la corsa a tappe di ciclismo professionistico su strada che si svolge annualmente lungo le strade della Penisola italiana. La stessa maglia che indosserà il ciclista primo in classifica sarà di colore rosa, ciò non di meno il gadget che sta spopolando sui social, negli allestimenti delle vetrine dei negozi e nella comunicazione degli eventi è di colore rosa: il Peloso, mascotte del Giro d’Italia per Ortona (CH).

Dalle sapienti mani delle sarte Clorinda ed Antonella del negozio Lace & Flowers di Ortona, è nata l’idea di unire il Peloso (granchio peloso), tra i simboli della gastronomia locale, all’evento mediatico mondiale.

Il Peloso, la Via Verde della Costa dei Trabocchi, Ortona e Fossacesia sono gli elementi che caratterizzano il quadro della nostra splendida terra abruzzese, l’evento imminente che incornicerà il tutto è il prossimo Giro d’Italia del 06 maggio 2023.

