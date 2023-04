L' Istituto Comprensivo F.P. Tosti - Scuola Secondaria di I grado - partecipa all’Anter Green Awards IX edizione

L' Istituto Comprensivo “F.P. Tosti” di Ortona partecipa, unica in Abruzzo, all’Anter Green Awards IX edizione , dove vince chi prende più voti. Si vota sul sito della Anter e tutti possono votare entro il 4 maggio .

La Anter, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, è un’associazione no-profit con la missione di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite, cioè energie prodotte da fonti rinnovabili.

Tra le iniziative proposte da questa associazione, nata nel 2009, c'è Anter Green Awards : gli Oscar Green che premiano le scuole italiane e i virtuosi della tutela ambientale.

“ Partire dai più piccoli per educare il mondo all’ecosostenibilità. Gli Anter Green Awards sono il riconoscimento con cui ANTER premia le scuole che hanno aderito al progetto formativo ” è questo l'obiettivo.

L'Istituto Comprensivo “F.P. Tosti” di Ortona partecipa al concorso, con questo video.

Il video è stato realizzato dalle tre classi del corso B dell' Istituto Comprensivo “F.P. Tosti” di Ortona - scuola secondaria di primo grado.

Nel video si illustrano le attività svolte da tre classi durante quest'anno scolastico:

- la raccolta differenziata e realizzazione di o un'isola ecologica nella classe ( 1^B )



- la produzione della bioplastica ( classi 2^B e 3^ B )



- la raccolta rifiuti sulla spiaggia della Ritorna , effettuala il 16 marzo con il supporto dell'Ecolan ( classi 1^. 2^ e 3^ B )

“ basta un minuto … ” per aiutare la scuola a vincere, occorrono pochi click sul sito della Anter:

per votare clicca quì https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/istituto-comprensivo-f-p-tosti-scuola-secondaria-di-i-grado-ortona-chieti/

si accede sul sito

ci si registra

con Facebook

o con la mail

.

dopo la registrazione

e si può votare

.

Al primo classificato verrà assegnato un premio di 3.000 per l'acquisto di materiale didattico

Accettando la newsletter di Anter il voto viene moltiplicato per 3

Dando il proprio voto al video presentato dall'Istituto Comprensivo F.P. Tosti di Ortona

potrà essere quello vincente tra i vari video presentati nell'ambito del progetto “ Il Sole in Classe ” che è “ un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado.” e la suola avrà la possibilità di avere nuovo materiale didattico.



“ Il Sole in Classe è un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento quotidiano rispettoso dell’ambiente. Attraverso l’ uso di cartoni animati e filmati multimediali, Il Sole in Classe mostra le opportunità di creare e utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. Inoltre offre agli studenti anche gli spunti necessari per imparare, attraverso la conoscenza di buone pratiche quotidiane, a praticare e diffondere uno stile di vita eco-sostenibile. ”

