“Adolescenza, conoscere e conoscersi meglio…oltre i social” - La scuola come volano per gli argomenti legati all’adolescenza.

Questo il legame che hanno identificato Gianfranco Di Cesare, ideatore ed organizzatore della serata dal titolo “Adolescenza, conoscere e conoscersi... oltre i social” e Amalia D’Incecco, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Tollo, insieme ai docenti della scuola media del Comune di Tollo.

I professori hanno accolto positivamente l’iniziativa e proporranno agli alunni, prima della sera del prossimo 28 Aprile, gli argomenti che abbracciano tematiche legate all’adolescenza, come la conoscenza del funzionamento del corpo umano e i pilastri dell'educazione alla salute: attività fisica, alimentazione, sonno, prevenzione, educazione all’affettività e alla cittadinanza, al fine di comprendere il legame esistente tra comportamento personale e salute come benessere fisico – psichico – sociale.

La storia di Cosimo ne "Il barone rampante" di Italo Calvino, che all’età di dodici anni si ribella alla famiglia e si arrampica su un albero per non scendere più. Cosimo, non fugge via dal mondo, né dai rapporti umani e dalla società, ma vuole seguire fino in fondo una regola che si è autoimposto, perché senza di questa non avrebbe un’identità da presentare a sè stesso e agli altri. Cosimo decide di salire e vivere sugli alberi non come un “misantropo”, ma come un uomo coinvolto nei suoi tempi, partecipa alla vita degli uomini, agisce altruisticamente e aiuta gli altri, nella consapevolezza che per essere con gli altri veramente, la sola via era d’essere separato dagli altri.

Le tematiche che ne derivano dalla storia di Cosimo come l'isolamento ed il rapporto con i genitori, insieme a quelle condivise nell'incontro con la scuola, si inseriscono bene nelle problematiche giovanili da gestire dai ragazzi nella fase adolescenziale, che sono alla ricerca di indicazioni e risposte alle loro domande.

In particolare, la serata del 28 Aprile analizzerà le tematiche proposte sotto la lente dell'affettività e della sessualità, attraverso la partecipazione di

Giustino Orlando (Docente della Facoltà di Farmacia),

Fiammetta Vitacolonna (Medico chirurgo, specializzato in ginecologia),

Pierluigi Romanelli (Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale),

Nella Polidori (Medico chirurgo, specializzato in pediatria)

e Cristiano Cavuto (Medico di Medicina generale).