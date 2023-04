Un pareggio sarebbe stato piÃ¹ giusto

Victoria Cross Ortona 0

Canosa Sannita 1

Vedere il Comunale di Ortona stracolmo dimostra come questo derby era sentito.

La partita è stata molto equilibrata e per quello che si è visto in campo il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.

Il tasto dolente per la nostra squadra rimane sempre quello dell'attaccante che la butta dentro perché creiamo molto ma concretizziamo poco.

Complimenti al Canosa che, se manterranno questa condizione nei play off, non avranno problemi a salire di categoria.

Domenica chiuderemo la nostra stagione giocando fuori casa con il Sant'Anna e cercheremo di farlo nel migliore dei modi.

Formazione:

NARDONE PACACCIO ( 83° SCARINCI N. ) D'ALESSANDRO F. CARRIERI SMIGLIANI ALTOBELLI ( 88° DI SALVATORE ) D'AMELIO ( 64° PONCE ) GUEYE D'ALESSANDRO D. ( 79° LUCIANI ) MACCARONE M. ( 66° HAMZA ) DI MUZIO