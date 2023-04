Forza Leo per Ortona - Simonetta Faraone e Federica Paolucci- â€œ Non vediamo altra soluzione per convivere in una maggioranza, nÃ© in questa nÃ© in un altra â€œ

Il gruppo Forza Leo per Ortona ha scelto di condividere il progetto politico del sindaco Leo Castiglione, sin dalle elezioni comunali che ci hanno visto vincitori. I cittadini ci hanno dimostrato la loro fiducia attraverso il voto e ci hanno "affidato" il compito di amministrare la città per i prossimi 5 anni. Noi portiamo avanti questo impegno quotidianamente con serietà e dedizione, rimanendo distanti dai personalismi e dalle beghe politiche che si stanno verificando. In merito a questo, sosteniamo che sia legittimo che un consigliere nel corso della consigliatura possa cambiare idea, ma non per questo si devono fare due pesi e due misure. Per noi resta il fatto che al ballottaggio la maggioranza dei cittadini ha voluto come sindaco Leo Castiglione e adesso non ci resta che lavorare per cogliere le molte opportunità che ci sono per Ortona grazie ai fondi Pnrr. È un momento storico importante, bisogna continuare a lavorare per raccogliere i benefici in futuro, per questo, chiediamo una riflessione a tutti i consiglieri comunali al fine di non perdere questa opportunità e quindi votare il bilancio per portare avanti le tante sfide che ci attendono.

Prendiamo atto con dispiacere della decisione dei tre consigliere comunali del gruppo Città che amo, Antonio Sorgetti, Simona Rabottini e Italia Cocco, e ci teniamo a fare una riflessione. Come consigliere comunali non ci sentiamo semplici alza mano, come siamo state definite, la nostra votazione, nei vari argomenti, deriva sempre da un confronto con la coalizione in cui prevale il principio di maggioranza nella maggioranza, principio cardine della democrazia in cui crediamo fermamente.

In varie occasioni, sono emerse visioni differenti tra i consiglieri, ma crediamo che alla fine una coalizione debba arrivare a una sintesi e votare con la maggioranza, al limite astenersi, ma non facendo mancare la fiducia al proprio Sindaco e alle coalizioni che li ha fatti eleggere.

Non vediamo altra soluzione per convivere in una maggioranza, né in questa né in un altra.