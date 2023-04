L' Istituto Nautico "Acciaiuoli" il 19 e il 20 aprile ospita la IX edizione della Gara dei Nautici d'Italia, che lo scorso anno si é aggiudicato con Davide Iannucci, studente del 5 anno della Capitani sez A.

21 gli studenti selezionati, tra i migliori, accompagnati dai rispettivi referenti scolastici e provenienti dagli istituti nautici presenti nelle città affacciate sulle coste della nostra bell 'Italia.

Tante le regioni rappresentate nel prestigioso appuntamento atteso dalla comunità scolastica marinara. Intensa e stimolante la gara che ha visto i partecipanti sfidarsi per due giorni nelle discipline tecniche più professionalizzanti dell'indirizzo di studi, vale a dire Scienze della Navigazione, Logistica, Macchine, Diritto ed Inglese.

La sfida è in realtà solo il pretesto utile a valorizzare le eccellenze e a far vivere agli studenti un'esperienza di scambio tra realtà socioculturali diverse: la gara infatti viene vissuta come appassionante momento di confronto per gli studenti e per i docenti.

Ai primi tre classificati e agli Istituti di provenienza sono stati rilasciati attestati di merito e partecipazione.

I vincitori saranno inclusi nell'Albo nazionale delle eccellenze pubblicato sul sito dell'INDIRE (www.indire.it/eccellenze) e potranno accedere alle borse di studio previste a norma di legge (D.Lgs 262/07)".

