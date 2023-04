Anche quest'anno all'Istituto Nautico "Acciaiuoli-Einaudi" di Ortona il progetto di educazione ambientale "NauticinBlu", promosso da Marevivo e destinato a ragazzi e ragazze di 13 Istituti Nautici su tutto il territorio nazionale e da quest'anno approdato anche in Spagna, in due istituti nautici di Barcellona.

L'associazione ambientalista, da sempre in prima linea nelle attività di sensibilizzazione nelle scuole, investe ora più che mai nelle iniziative che coinvolgono le giovani generazioni "sul campo", con l'obiettivo di diffondere nuovi modelli comportamentali tra i futuri operatori del mare, alla luce degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il progetto ha visto coinvolti per il quinto anno consecutivo gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'Istituto Nautico "Acciaiuoli-Einaudi" in attività sia indoor che outdoor con lezioni tenute da docenti, esperti del settore, comunicatori e uscite didattiche sul territorio.

In particolare, nelle lezioni in aula sono state approfondite tematiche importanti, come la ricchezza di biodiversità del territorio, grazie a incontri con biologi e naturalisti, mentre nelle mattinate di ieri e di oggi, studenti e studentesse hanno sfidato il maltempo, da bravi futuri marinai, portando avanti un'attività di pulizia e monitoraggio della spiaggia presso il Lido Saraceni di Ortona finalizzata alla raccolta dati di Ocean Conservancy, l'organizzazione che aiuta a formulare la politica oceanica internazionale e ha organizzato decine di migliaia di programmi di pulizia.

"L'educazione alla sostenibilità è un tema sempre più centrale nella nostra società – afferma Maria Rapini, Segretario Generale Marevivo e Responsabile nazionale del progetto – e con NauticinBlu vogliamo fornire a studenti e studentesse degli Istituti Nautici, che sono i futuri operatori del mare, informazioni accurate sulla biodiversità marina, sull'economia circolare e sulla transizione energetica oltreché sulle opportunità emergenti dei Blue Jobs nei settori della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile."

La realizzazione di questo percorso è possibile grazie al prezioso supporto di MSC Foundation, main donor, e alla visione del Fondatore Gianluigi Aponte che ha ispirato e sostenuto l'iniziativa "NauticinBlu" sin dalla sua prima edizione.

«MSC Foundation è da sempre impegnata nella salvaguardia dell'ambiente, in particolare di quello marino – ha dichiarato la Direttrice della MSC Foundation Daniela Picco – Siamo orgogliosi di annoverare, tra i progetti che storicamente sosteniamo, questo percorso didattico ideato da Marevivo che consente di diffondere la sensibilità sulla tutela ambientale, tema centrale per la sopravvivenza del pianeta. I ragazzi sono gli adulti di domani ed è importante che siano proprio loro i principali destinatari di questo messaggio. Con il nostro sostegno costante abbiamo contribuito a raggiungere oltre 4.000 studenti e studentesse dall'inizio del progetto.»