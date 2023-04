Il Victoria Cross Ortona sfida la corazzata Vianova

Riparte domenica alle ore 16 la rincorsa del Victoria Cross Ortona verso i Play Off.

Al Comunale di Ortona arriva la corazzata Vianova Sambuceto che, domenica scorsa, ha vinto matematicamente il campionato con ben quattro giornate di anticipo.

La squadra di Mister Coletti si è preparata bene questa settimana e cercherà di portare a casa i tre punti che gli consentirebbe di rimanere agganciato al treno dei Play-off, quella che sarebbe un'impresa dopo il disastroso girone di andata.

Vi aspettiamo numerosi allo stadio per incoraggiare questi ragazzi che ce la stanno mettendo tutta per arrivare sempre più in alto.