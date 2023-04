Vacanze per single: consigli per un viaggio sicuro ed entusiasmante

“Viaggiare da soli oppure no?”. Questo è uno dei tanti dubbi che i viaggiatori single si pongono prima di prenotare una vacanza, magari nel posto tanto sognato, magari rinunciando alla vacanza dei sogni per paura della solitudine o questioni di sicurezza. Per evitare di scegliere lo stesso viaggio - sempre nello stesso posto anche quest'anno - esistono tante soluzioni per chi è single, come un viaggio di gruppo.

In questo modo si possono mettere da parte i dubbi, le incertezze e le paure e partire verso nuove destinazioni, scoprendo posti e culture differenti in compagnia di altri viaggiatori entusiasti. Questo tipo di vacanza è infatti sicuro, ben organizzato e pianificato in base all'esperienza che si vuole vivere.

L'unica cosa da fare sarà solo scegliere la destinazione e il tipo di vacanza che si vuole fare ( culturale, rilassante, avventurosa, esplorando la natura o le città) affidandosi ad operatore turistico online riconosciuto nel mondo travel come Tramundi che offre diverse opportunità di vacanze per single, sia in destinazioni italiane che all'estero. Ad esempio, chi desidera ricaricare le batterie dopo un periodo particolarmente stressante, e cerca una vacanza rilassante e culturale può scegliere una crociera sul Nilo per esplorare l'Egitto da un'altra prospettiva, a bordo di una nave, facendo tappa alla Valle dei Re, al Tempio di Kom Ombo e alla città di Aswan.

Perché non coinvolgere qualche amico e partire insieme per un viaggio di gruppo? In questo caso si possono vincere le paure, in compagnia di altri viaggiatori, e dirigersi verso destinazioni fantastiche e lontane come l'Australia per vedere da vicino i canguri, percorrere la panoramica Lakes Way e ammirare la costa da una prospettiva privilegiata, visitare il Parco Nazionale di Dorrigo e raggiungere Byron Bay, un vero paradiso per i surfisti. Voglia di una vacanza sportiva? Un'idea divertente può essere quella di fare trekking in Nepal seguendo i sentieri escursionistici di Annapurna sull'Himalaya insieme a delle guide esperte. Un'esperienza di certo indimenticabile che permetterà di attraversare luoghi remoti, villaggi e scenari naturalistici di rara bellezza.

A proposito di natura, per un viaggio green, si può propendere per la Norvegia, ammirando i fiordi, provando l'esperienza di guidare una slitta con le renne e andando alla ricerca dell'aurora boreale. Partire da single permette di fare nuove conoscenze e incontrare nuove persone: una buona occasione per stringere amicizie durature è attraversare insieme un cammino. Per farlo si può scegliere un grande classico: il Cammino di Santiago di Compostela per attraversare, fianco a fianco, tutta la Spagna.