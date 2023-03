TOMBESI, L'OBIETTIVO DISTA TRE PUNTI

Nel recupero della 22a giornata di campionato, la Tombesi ha fatto suo con merito e autorevolezza lo scontro diretto contro il Frosinone. Nonostante la squalifica di Bordignon e l'assenza di Iervolino, al cospetto della quarta forza del campionato, i gialloverdi hanno sfoderato una prestazione maiuscola. Subito avanti 1-0 con Moragas, hanno prontamente reagito al momentaneo 1-1 dei padroni di casa, andando prima sul 2-1 con Masi e poi sul 3-1 con Tabares. Dopo un rigore molto generoso concesso al Frosinone, la Tombesi ha siglato il suo quarto gol pochi secondi prima dell'intervallo, andando a riposo sul 4-2. Nel secondo tempo è stato un monologo gialloverde, con gli ospiti che hanno controllato il match non rischiando più nulla, trovando ripetutamente la via del gol e punendo il portiere di movimento e l'eccessivo nervosismo dei ciociari. Alla fine, il tabellino recita 2 gol a testa per Moragas, Tabares e Andrea Dell'Oso e un gol ciascuno per Masi, Palumbo e Scarinci.

La Tombesi è ora a quota 47 punti in classifica: -3 dalla coppia Academy Pescara e Napoli Barrese e +10 su Celano e Frosinone, con 12 punti ancora a disposizione. Sabato a Ortona, contro il Casagiove, tre punti sarebbero sufficienti per conquistare la matematica certezza del ritorno in A2.

«Abbiamo fatto una grande prestazione a Frosinone, giocando la partita che avevamo preparato – questo il commento di Massimo Morena –. Sapevamo di avere contro un avversario forte e motivato, noi avevamo due assenze pesanti, ma avevo visto la mia squadra pronta, ci eravamo preparati bene, insomma ero molto fiducioso, e il campo ci ha dato ragione. Una vittoria indiscutibile, in cui tutti hanno dato il loro, compresi coloro che hanno avuto meno minutaggio in stagione: mi riferisco, per esempio, alla partita perfetta di Eric Tabares, alla prestazione maiuscola di Andrea Dell'Oso, alle parate di Davide Berardi. Ora abbiamo un match-point sabato, contro il Casagiove, e vogliamo coglierlo subito. Non sarà una gara facile, perché loro sono ancora in lotta per i playoff e noi dovremo mantenere la concentrazione alta, dopo l'entusiasmo dell'ultima vittoria. In più, mancheranno per squalifica Bordignon e Scarinci, con quest'ultimo che è stato davvero per noi un pilastro, in tutta la stagione. Ma sono sicuro, come lo ero prima di Frosinone, che la squadra arriverà pronta e vogliosa, ben preparata e concentrata. Vogliamo raggiungere un traguardo che ci meritiamo tutti».