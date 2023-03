Tariffe assistenza non aggiornate da portare all'attenzione del Comitato ristretto dei sindaci Asl

“A seguito della lettera del presidente della Sezione Sanità di Confindustria Chieti-Pescara, Antonio Monteferrante, in merito alle tariffe in RSA, RA, e RRE e alla sua richiesta di provvedimenti volti alla revisione e all'aggiornamento delle stesse, comunico che mi farò portavoce presso il Comitato ristretto dei Sindaci della Asl di tale istanza affinché la problematica da lui sollevata venga presa in carico e affrontata, con lo scopo e l'obiettivo di risolverla”.

Così, in una nota, il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna.

"Condivido - aggiunge Menna - la sua preoccupazione circa l'acuirsi delle problematiche riguardanti l'assistenza territoriale e che "in assenza di opportuni correttivi" saremo di fronte da qui a breve ad uno stato di crisi importante che investirà la stessa assistenza territoriale.

Condivido inoltre la preoccupante questione riguardante le "dotazioni economiche destinate dalla Regione Abruzzo sugli anziani, sulle disabilità e sulle demenze ferme agli indirizzi del biennio 2001/2002, così come per il ricovero in strutture riabilitative ed in strutture residenziali quali appunto le RSA, le RA e le RRE dove continuano ad applicarsi gli importi previsti dalle deliberazioni di Giunta Regionali datate 2001/2002/2004, senza alcun aggiornamento negli anni e senza neanche la dovuta rivalutazione monetaria in quanto mai è stato fatto il semplice adeguamento agli indici Istat".

Un problema - conclude - che rischia di far implodere le strutture in quanto gli importi sono appena sufficienti a coprire gli oneri correnti e il costo del personale con serie quindi ripercussioni per tutti".