Terzo appuntamento con la stagione del Teatro dei Dialetti : al Teatro Tosti di Ortona in scena domenica Il sindaco del rione sanitÃ  di Eduardo De Filippo.

La rinnovata collaborazione tra la Compagnia dell'Alba, che dirige il Teatro Tosti, e la compagnia Amici della Ribalta di Lanciano, presieduta da Ermanno Di Rocco, ha riportato al Tosti il Teatro dei Dialetti. Una mini stagione curata dalla compagnia Amici della Ribalta e composta da quattro appuntamenti che ha riscosso finora un ottimo successo. Il terzo appuntamento si terrà domenica 12 marzo, alle 17 30, al Teatro Tosti con Il sindaco del rione sanità di Eduardo De Filippo, messo in scena dalla Compagnia La Luna Nuova.Il "sindaco" del rione Sanità è Antonio Barracano, il quale, con l'aiuto dell'amico medico Fabio Della Ragione, si avvale del suo carisma per amministrare la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. Nel tentativo di sedare un conflitto tra padre e figlio, il "sindaco" viene dal primo ferito a morte. Pur se sfiduciato dopo 35 anni di collaborazione, Antonio chiede nuovamente aiuto all'amico medico e, per evitare vendette, predispone che il delitto venga occultato e la sua morte dichiarata "per causa naturale". Difronte ad ulteriori prove di ingratitudine e di violenza, Fabio Della Ragione dovrà scegliere se denunciare la verità o tentare l'ennesima riconciliazione.Il prossimo e conclusivo appuntamento è per domenica 26 marzo, alle 17.30, è con Parenti serpenti, regia di Mario Pupillo, associazione Amici della Ribalta.Biglietti al botteghino del Teatro Tosti aperto il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 18.00 alle 20.00 e il giovedì dalle 10.30 alle 13.00 oppure on line sul circuito Ciaoticket.