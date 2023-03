Sfiora il colpaccio il Victoria Cross Ortona a Chieti

CITTÀ DI CHIETI 3

VICTORIA CROSS 3

Formazione

NARDONE PACACCIO D'ALESSANDRO F. GUEYE CARRIERI SCARINCI ALTOBELLI D'AMELIO ( 80° SMIGLIANI ) LUCIANI ( 51° HAMZA 62° REGA ) CIAMMAICHELLA ( 62° PONCE ) DI MUZIO

Altra grande prestazione dei ragazzi di Mister Coletti che in quel di Sant'Anna a Chieti, ha pareggiato con la vice capolista del girone e, fino a ieri, miglior difesa del campionato.

Il rammarico è quello di non aver difeso il doppio vantaggio maturato all'inizio del secondo tempo, tre punti che se fossero arrivati nessuno avrebbe gridato allo scandalo e la riprova arriva dalla grande esultanza a fine gara della squadra di casa.

Il primo tempo in totale controllo della gara con D'Amelio che al 36° la sblocca con un gran tiro da fuori area.

Al 42° pareggia il Città di Chieti con il loro attaccante.

Al 44° Luciani da dentro l'area fa secco il portiere e si va al riposo con il vantaggio di 2-1.

Non è passato neanche un minuto dall'inizio del secondo tempo che ancora bomber Luciani si infila tra portiere e difensore e realizza il terzo goal.

Un goal che costa caro al centravanti ortonese perché l'estremo difensore gli frana letteralmente addosso sulla caviglia ed è costretto ad uscire.

Passa solo un minuto e il Città di Chieti usufruisce di un calcio di rigore che Nardone respinge ma l'attaccante ribadisce in goal.

Al 20° sui piedi di Altobelli capita l'occasione per il 4-2 ma il centrocampista ortonese manda alto.

A nove minuti dalla fine la squadra teatina pareggia, sugli sviluppi di un calcio di punizione da fuori area ancora Nardone respinge sui piedi di un giocatore che ne approfitta e segna.

La nostra squadra non si scompone e in pieno recupero una sassata di Fabrizio D'Alessandro da trenta metri colpisce in pieno la traversa deviata miracolosamente dal portiere di casa.

Questa gara deve farci ulteriormente capire che non siamo inferiori a nessuno e che possiamo giocarsela con chiunque e, con un po' più di attenzione, dire la nostra in queste ultime cinque partite, autentiche cinque finali.

Ora la testa và a domenica dove, alle ore 15.00, al Comunale di Ortona arriva il Guardiagrele.