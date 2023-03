Temporaneo cambio al vertice dei Carabinieri di Ortona, competenti per territorio fino a Casalbordino e alcuni comuni limitrofi. Il capitano Luigi Grella sarà fuori dall’Italia per alcuni mesi, destinato ad una missione in Kosovo.

Il rientro del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ortona è previsto a settembre. In questi sei mesi subentrerà nelle sue funzioni il tenente Pasquale Striano, attuale Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Chieti.