ISS " Acciaiuli- Einaudi" e Lega Navale Italiana sezione di Ortona insieme per i PTCO - Percorsi Trasversali per le Competenze e l'Orientamento

I PTCO, ossia i Percorsi Trasversali per le Competenze e l'Orientamento, sono i progetti che prima andavano sotto il nome di alternanza scuola lavoro. Sono periodi di formazione teorica in classe alternati ad altri periodi di esperienza pratica presso un’azienda o un ente, per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Un modo per far muovere i primi passi nel mondo del lavoro, andando ad applicare le conoscenze acquisite.

Grazie ad un protocollo d’intesa firmato, ad inizio 2023, tra la Lega Navale Italiana sez. di Ortona e l' Istituto Istruzione Superiore “ Acciaiuoli – Einaudi” sette classi, sia dell’Istituto Marconi ( istituto professionale ) e che dell’Acciaiuoli ( nautico ) , faranno delle esperienze nel settore dell’impiantistica di bordo, della cantieristica navale e dei motori marini.

Comparti produttivi legati al settore della nautica da diporto che evidenzia, fortunatamente, un trend di crescita.

Gli allievi avranno modo di studiare sul campo gli impianti elettrici a bordo di imbarcazioni, le caratteristiche tecniche dei sistemi di propulsione (entrobordo e fuoribordo), le tecnologie costruttive degli scafi e la strumentazione elettronica per la sicurezza e conduzione delle barche.

Gli studenti della classe IV A Mat (Manutenzione e Assistenza Tecnica ), dell’IPSIA G. Marconi, lunedì 27 febbraio, sono stati i primi ad avviare l’ attività di PTCO con la la Lega Navale Italiana sezione di Ortona.

Preziosa per il valore delle competenze che verranno fornite, già un questa prima sessione, è stata l’esperienza, trasmessa con passione da relatori, esperti dei settori in analisi e rappresentanti di questi ambiti.

Questi sono ambiti in cui scarseggiano nuovi addetti e si caratterizzano con profili lavorativi la cui professionalità dev’essere assolutamente trasmessa alle nuove generazioni per scongiurarne l’estinzione di figure con competenze di alto valore e sempre più richieste .



A coronamento delle attività in programma, gli allievi faranno delle uscite in mare con la “barca della legalità”: Anassa, il prestigioso natante a vela che venne sequestrato ai trafficanti di uomini e assegnato alla Lega Navale di Ortona, per divulgare la cultura del mare e il rispetto per l’ambiente.

“ Molto soddisfatto di questa opportunità formativa- dichiara il coordinatore del progetto , il prof. Luigi Polidoro –

progetto fortemente voluto dalla dirigente scolastica Dott.ssa Angela Potenza, che mette in rete un’importante istituzione scolastica ortonese con un sodalizio, la Lega Navale Italiana di Ortona, eccellenza nell’Adriatico “.



