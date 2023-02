Raccolta e smaltimento imballaggi dei fitofarmaci a spese del Comune.

Lo smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari è un adempimento obbligatorio per tutti gli operatori della filiera agroalimentare.

E’ un’attività particolare che prevede particolari accorgimenti e , viene svolta dalla Ecolan con la presispozione di un centro mobile dove gli agricoltori hanno la possibilità di smaltire questi contenitori vuoti.

A Ortona questi rifiuti verranno raccolti nel Centro mobile ubicato:

IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2023 C/O CANTINA SAN ZEFFERINO CALDARI STAZIONE - ORTONA dalle ore 8:00 alle ore 12:00

IL GIORNO 06 MARZO C/O CANTINA DI ORTONA VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 111 - ORTONA dalle ore 8:00 alle ore 12:00













“Finalmente – dichiara l’ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Ortona Domenico De Iure –





il Comune di Ortona, su iniziativa dell’assessore all’agricoltura Paolo Cieri, ha ripristinato il servizio gratuito di raccolta e smaltimento degli imballaggi dei fitofarmaci in favore degli agricoltori. Il Comune, dopo aver fatto pagare la tassa rifiuti sui magazzini agricoli, anche se non dovuta, così almeno dà un piccolo segnale di attenzione per il mondo dell’agricoltura ortonese!”

“ È stata una iniziativa a sostegno dei nostri agricoltori che ho proposto al Sindaco e all'assessore al bilancio i quali hanno condiviso totalmente. - sottolinea l’assessore Paolo Cieri





- un segnale importante visto che già da tempo alcuni comuni limitrofi avevano accolto positivamente tale proposta. “



“Un grazie - conclude De Iure - all’assessore Paolo Cieri per la sensibilità dimostrata e un particolare ringraziamento anche ai Consiglieri comunali Angelo Di Nardo e Gianluca Coletti che hanno contribuito a risolvere positivamente la vicenda”.