Domenica alle 15, al Comunale di Ortona, torna il Victoria Cross

Domenica 26 febbraio alle ore 15, al Comunale di Ortona andrà in scena la partita tra il Victoria Cross Ortona e la Polisportiva Morronese, la gara è valevole per la diciannovesima giornata di campionato.

La squadra di Mister Coletti è reduce da una sconfitta immeritata patita a Pianella contro il Vis Cerratina e non vede l'ora di scendere in campo per tornare a vincere e dimostrare che quello di domenica è stato solo un episodio.

La squadra avversaria è in piena lotta per la salvezza e farà di tutto per riportare a casa un risultato positivo ma, il Victoria Cross Ortona, quando gioca nel suo splendido stadio regala ai propri tifosi sempre delle ottime prestazioni.

E anche stavolta sarà così!

FORZA VICTORIA CROSS ORTONA