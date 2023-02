Solo cinque condanne per Rigopiano, rabbia ed amarezza dei familiari delle vittime

Solo 5 condanne, di cui tre per responsabilità legate alla sicurezza stradale e all'agibilità del resort, e 25 assoluzioni per la tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga, evento in cui morirono 29 persone fra ospiti e dipendenti.

Questo il quadro della sentenza pronunciata nel pomeriggio di ieri dal Gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, che in dodici minuti di lettura smonta l'inchiesta della locale Procura durata 22 mesi, fa sparire il reato di disastro colposo, e consegnaAsso ai parenti delle vittime e ai superstiti del disastro un verdetto ritenuto inaccettabile dai familiari che scatena la rabbia e il caos in aula.

Foto dalla pagina Facebook Rigopiano, in attesa del Fiore