Migranti: Prefettura di Chieti attiva per lo sbarco a Ortona

La Prefettura di Chieti è pienamente attivatanell'organizzare l'accoglienza dei migranti il cui sbarco è atteso per il pomeriggio di venerdì 24 febbraio nel porto di Ortona con l'arrivo della nave Aita Mari dell'Ong spagnola “Salvamento Maritimo Humanitario”.

E sull'accoglienza, secondo quanto apprende l'Ansa, ieri si è tenuta una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui le misure sono state condivise con tutti gli attori coinvolti perché si ritiene necessario soprattutto dare sostegno a persone in viaggio da più di tre giorni, quindi prossimità e supporto iniziale, prima ancora della distribuzione nei Cas: nel porto di Ortona ci saranno la Asl, il 118, la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile.

I migranti sono in numero di 38, la maggior parte donne e minori, soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste siciliane e la priorità, per la Prefettura di Chieti e tutti gli operatori interessati, è in questo momento quella di garantire un'accoglienza fluida e veloce, soprattutto un supporto a persone sicuramente stremate.

La nave che ospita i migranti ha personale sanitario a bordo, ma non si sa che tipo di screening venga effettuato: è stata disposta un'area specifica come presidio sanitario con personale dell'Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) che salirà a bordo dove effettuerà un primo screening. In base a quanto emergerà, i migranti verranno fatti scendere dando la precedenza agli infermi o a chi necessita di ospedalizzazione o misure più urgenti. E' prevista un'area dedicata a soccorso, verifiche e screening sanitario, poi i migranti verranno ripartiti nei vari centri di accoglienza tenuto conto, se ci sono, dei nuclei familiari o di minori non accompagnati.

La Prefettura di Chieti, da quando a dicembre scorso si è insediato il prefetto Mario Della Cioppa, nell'ipotesi di uno sbarco aveva già elaborato con la Capitaneria di Porto di Ortona un Piano con le misure di accoglienza. Ora si tratta di metterle in pratica.

Fonte Ansa