Il Carnevale 2023 a Ortona

Martedì 21 febbraio c’è stata la prima sfilata dei carri allegorici del carnevale 2023

Il carnevale è stato organizzato dal Comune di Ortona con la collaborazione del CMO Comitato Manifestazioni Ortonesi e dei comitati spontanei di studenti e associazioni.

Alcuni momenti della sfilata :



I ragazzi del liceo classico con il carro “El Dia de Los Muertos”,

I ragazzi dello scientifico con “Saloon/Far West”,

I ragazzi della ragioneria il carro “Joker & Harley Queen”,

I ragazzi del nautico e delle professionale insieme con il carro “Peaky Blinders”

Ortona Carri 3.0 “Avatar”,

Ortona’s Carnival “Mercoledì Adams”,

L’associazione di San Leonardo con il carro “La Policiclabile”»

Prossimo appuntamento per l’ultima sfilata dei carri allegorici, sabato 25 febbraio; gli organizzatori hanno preferito anticipare di un giorno in considerazione non buone condizioni meteo previste per domenica.