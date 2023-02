Sconfitta immeritata per il Victoria Cross Ortona

VIS CERRATINA 1

VICTORIA CROSS 0

Formazione

NARDONE PACACCIO CARRIERI SCARINCI N. D'ALESSANDRO F. GUEYE D'AMELIO ALTOBELLI ( 60° REGA ) DI MUZIO ( 68° LUCIANI ) BILANCIA ( 73° PONCE ) MACCARONE M. ( 36° HAMZA )

C'è molto rammarico in questa sconfitta perché, seppur abbiamo affrontato una squadra che è tra i primi posti in classifica, non abbiamo assolutamente demeritato anzi tutt'altro.

Un primo tempo di assoluto valore il nostro, con il pallino del gioco sempre in mano nostra e loro rintanati nella loro metà campo.

L'unica pecca è non aver chiuso in vantaggio i primi quarantacinque minuti, poi l'infortunio di Mario Maccarone dopo mezz'ora di gioco non di certo ci ha aiutato.

Nel secondo tempo, dopo dieci minuti, l'ennesimo rinvio della loro difesa innesca il loro attaccante che da posizione defilata indovina un angolo impossibile e batte l'incolpevole Nardone.

Da quel momento si gioca pochissimo, con perdite di tempo a non finire e, nonostante tutto negli ultimi cinque minuti sfioriamo il pareggio due volte con altrettanti colpi di testa, prima Luciani e poi D'Amelio.

Da questa sconfitta ne usciamo rafforzati e con la consapevolezza che ce l'andremo a giocare con tutti.

Appuntamento a domenica 26 febbraio, alle ore 15.00, dove al Comunale di Ortona arriverà la Morronese.