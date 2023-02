Ancora una lunga trasferta per la SIECO. Sabato la sfida contro il Palmi

Con i loro 37 punti, i calabresi rappresentano la quarta forza del campionato e hanno nel mirino Tuscania, che li precede soltanto di due punti. I Palmesi devono però anche guardarsi le spalle dall'attacco del Bari che a 35 punti spera in un favore da parte della Sieco.

Sia Ortona che Palmi arrivano da due vittorie. La OmiFer ha battuto il Napoli a domicilio per tre set a zero e nonostante il parziale possa sembrare impietoso, i partenopei hanno dato molto filo da torcere agli avversari. I Ragazzi Impavidi sono invece reduci da una strepitosa rimonta contro il forte Aurispa Libellula Lecce. Coach Lanci & Co si erano trovati in svantaggio di due set e con un terzo parziale cominciato nel peggiore dei modi. Poi il cuore bianco-azzurro ha cominciato a battere non lasciando scampo alla squadra avversaria.

Coach Lanci: «Quella contro Lecce è stata una gara emozionante e abbiamo dimostrato ancora una volta la grandissima forza di volontà che ci contraddistingue. A Palmi si preannuncia l'ennesima battaglia. L'avversario è di indubbio spessore e, proprio come noi, ha assoluto bisogno di far punti. L'avventura vissuta a Lecce ci ha insegnato che dobbiamo assolutamente entrare da subito in partita massimizzando la concentrazione sin dai primi scambi».

Proseguono intanto a pieno règime gli allenamenti. In un clima sereno e disteso tutti gli effettivi affilano armi e affinano tecniche sotto l'attenta guida di Nunzio Lanci.

Come sempre sarà possibile seguire la trasferta della Sieco collegandosi sul sito web www.impavidapallavolo.it.

La gara sarà diretta dal signor De Sensi Danilo (Roma) e Gaetano Antonio (Lamezia Terme).

Queste le altre gare in programma nel Girone Blu:

Shedirpharma Sorrento – Aurispa Libellula Lecce

Wow Green House Aversa – Avimecc Modica (ore 16.00)

Gruppo Stamplast M2G Green Bari – SSD Sabaudia (ore 16.00)

Farmitalia Catania – Volley Marcianise (ore 17.00)

Maury's Com Cavi Tuscania – QuantWare Napoli (ore 19.00)

Leo Shoes Casarano – SMI Roma