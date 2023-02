Orchestra Sinfonica Tosti, PERCORSI SINFONICI AMERICANI

Un appuntamento di tutto prestigio quello di domenica 19 febbraio, al Teatro Tosti, gestito dalla Compagnia dell'Alba, con il concerto sinfonico PERCORSI SINFONICI AMERICANI che si terrà alle 17.30. Di scena l'Orchestra Sinfonica Tosti di Ortona diretta dal maestro Donato Renzetti.

Il programma prevede l'Adagio per archi di Samuel Barber e la Sinfonia n.9 op. 95 Dal nuovo mondo di A. Dvorak.

L'orchestra sarà diretta dal Maestro Donato RENZETTI, vanto nazionale della direzione d'orchestra e abruzzese di nascita. Ha studiato composizione e direzione d'orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi (Milano). È tra i direttori d'orchestra italiani più affermati nel mondo. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in importanti concorsi internazionali. Nel 1980 è stato nominato all'unanimità vincitore assoluto del "X Concorso Guido Cantelli" del Teatro alla Scala di Milano al Teatro Coccia di Novara.

La sua carriera non ha avuto sosta alternando l'attività sinfonica con produzioni d'opera lirica e registrazioni discografiche. Ha diretto alcune tra le più importanti orchestre del panorama musicale internazionale: la London Sinfonietta, la London Philharmonic, la Philharmonia di Londra, l'English Chamber Orchestra, la RIAS di Berlino, l'Orchestra di Stato Ungherese, la Filarmonia di Tokyo, la Filarmonica di Buenos Aires, l'Orchestra della Scala di Milano, l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, la Dallas Symphony, la BRT di Bruxelles, l'Orchestre National du Capitol de Toulouse, l'Orchestre National de Lille e la National del Lyon, la Zeeland Symphony, l'Orchestra della RAI di Milano, Torino, Roma e l'Orchestra Scarlatti di Napoli, l'Orchestra Sinfonica di Bilbao. È stato invitato nei principali teatri lirici del mondo: Opera di Parigi per Jérusalem con Veriano Luchetti, Silvano Carroli e la Gasdia nel 1984, Royal Opera House, Covent Garden di Londra con L'Italiana in Algeri con la Horne nel 1989, Grand Theatre de Ginevra per Les vêpres siciliennes con Giuliano Ciannella e Robert Lloyd nel 1985, Staatsoper di Monaco, Capitol de Toulouse, Carnegie Hall e Metropolitan di New York, Lyric Opera di Chicago, Opera di Dallas, San Francisco Opera, Teatro Colon di Buenos Aires, Teatro Bunka di Tokyo, Teatro Megaron di Atene, Teatro alla Scala di Milano e tutti i maggiori teatri italiani; è stato ospite nei Festival di Glyndebourne, di Spoleto, di Pesaro e al Festival Verdi di Parma.

In quest'occasione, verrà, inoltre, sancita la convenzione "UN DIRETTORE PER L'OST" fra l'Orchestra Sinfonica Tosti e la Fondazione di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, un progetto triennale che vedrà il migliore allievo del M° Renzetti invitato a dirigere un concerto dell'Orchestra adriatica.

Info e biglietti al botteghino del Teatro Tosti aperto martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 18.00 alle 20.00 e giovedì dalle ore 10.30/13.00. E' possibile l'acquisto dei biglietti on line sul circuito Ciaotickets.