La Sieco in viaggio verso il Salento. Domenica la sfida in casa dell'Aurispa Libellula Lecce

La Sieco è alla vigilia di un paio di trasferte di quelle belle toste. La prima delle due è in programma domenica 12 febbraio contro l'Aurispa Libellula Lecce. All'andata i salentini si imposero per tre set a due proprio nella tana dei ragazzi impavidi che, dopo essere stati in svantaggio di due set, non sono riusciti per un soffio a completare in pieno la remuntada.

La Libellula arriva da tre vittorie consecutive, anche di un certo prestigio come la vittoria casalinga contro il forte Tuscania. Attualmente Lecce occupa la sesta posizione con 30 punti. Da quelle parti, però, il traffico è abbastanza congestionato con ben sei squadre a distanza di soli quattro punti. Ma se le prime due posizioni sembrano ormai una questione che riguarda soltanto Catania e Ortona, la corsa al gradino più basso del podio rimane più che mai aperta.

Tale scenario non può che accrescere la determinazione e l'impegno che le avversarie impiegheranno contro la Sieco. Lecce, Palmi, Tuscania e Bari; tutte squadre impegnate in questo piccolo "campionato nel campionato" e tutte da affrontare fuori casa.

«Un calendario ostico», ammette coach Nunzio Lanci «ma forse se siamo così in alto in classifica forse un tantino ostici lo siamo anche noi per gli altri», scherza. «Certo, è capitato in passato e capiterà magari ancora, di non essere perfetti, di avere qualche calo di concentrazione. Tuttavia la storia di questo campionato e il nostro cammino dimostrano che la Sieco è una squadra dotata di una grandissima forza di volontà e tanta, tanta energia. Abbiamo dimostrato di essere in grado di saper reggere la pressione e questa caratteristica ci tornerà molto utile in questa intensa fase del campionato».

La gara, trasmessa in diretta streaming sul sito www.impavidapallavolo.it sarà diretta dalla coppia formata dai fischietti Palumbo Christian (Cosenza) e Colucci Marco (Matera).

Queste le altre gare valide per la settima di ritorno:

Farmitalia Catania – Wow Green House Aversa

QuantWare Napoli – OmiFer Palmi

Leo Shoes Casarano – Maury's Com Cavi Tuscania

SMI Roma – Avimecc Modica

SSD Sabaudia – ShedirPharma Sorrento

Volley Marcianise – Gruppo Stamplast M2G Green Bari