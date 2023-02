Presentazione del libro "Storia e storie del calcio dilettantistico abruzzese"

Il calcio nei piccoli paesi e nelle località abruzzesi è diverso: ha quel sapore di genuinità', di passione e di emozioni che non si ritrovano nei campionati professionistici.

Quante volte la domenica non esisteva nient'altro che la squadra del proprio paese o comunque quella in cui si gioca e si dà tutto fino all'ultima goccia di sudore?

' Storie e storia del calcio dilettantistico abruzzese " racchiude tutto questo e molto altro.

Damiano Mazzoni giornalista e autore del libro, nonché uno dei creatori della pagina Abruzzo Calcio Ignorante ha voluto ripercorrere le storie vissute grazie al nostro calcio, quello a noi vicino, quello che amiamo senza confini.

Una vera e propria storia d'amore!

In uno dei capitoli speciali di questo libro c'è la storia della nostra società, un intero capitolo dedicato al Victoria Cross Ortona e tutto questo, come Presidente di questo club, non può fare altro che inorgoglirmi e ci dà la forza per continuare questo cammino intrapreso nel 2015.

L'evento è patrocinato dal Comune di Ortona e saranno presenti il Sindaco Leo Castiglione , l'Assessore allo Sport Paolo Cieri , lo scrittore Damiano Mazzoni e il sottoscritto.

Vi aspettiamo numerosi nella splendida location di Palazzo Corvo dalle ore 18.00, mercoledì 8 febbraio.