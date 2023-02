Poker del Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS 4

TRE VILLE 0

Formazione

NARDONE D'ALESSANDRO D. D'ALESSANDRO F. GUEYE CARRIERI ( 62° SCARINCI N. ) PACACCIO ALTOBELLI PONCE ( 50° D'AMELIO ) DI MUZIO ( 62° BILANCIA ) MACCARONE M. ( 73° TELLA ) CIAMMAICHELLA ( 50° LUCIANI )

Non era assolutamente scontato vincere questo tipo di partita perché ogni gara la devi giocare e poi diventa facile se te la guadagni sul campo e noi ce la siamo guadagnata ampiamente.

Tutti i ragazzi sono stati encomiabili, sono rimasti concentrati per tutti i novanta minuti ed hanno portato a casa tre punti meritati che allunga la scia di vittorie consecutive a quattro e ci porta ad un passo dalla zona playoff.

Cronaca

20° Di Muzio da fuori area, palla a lato.

27° Altobelli dalla lunga distanza, respinge il portiere.

28° Imbucata di Fabrizio D'Alessandro per Di Muzio che non perdona e batte il portiere ospite.

Il primo tempo si chiude 1-0.

46° Ci prova da lontano Altobelli, fuori di non molto.

51° Entrati da un minuto, la premiata ditta D'Amelio Luciani si mette in proprio e confezionano il raddoppio, assist del primo e goal del secondo.

57° Assist al bacio di Luciani finalizzato egregiamente da Mario Maccarone, 3-0.

60° Assist di Altobelli per Di Muzio che dribbla il portiere ma spreca tutto.

70° Punizione dal limite calciata da D'Amelio che disegna un autentico capolavoro, palla sotto l'incrocio, 4-0 ( primo goal con la maglia del Victoria Cross Ortona ).

72° Daniele D'Alessandro da posizione defilata prende il palo.

75° Ancora lo scatenato Altobelli, da fuori area, a giro mette la palla sotto l'incrocio ma il portiere ospite compie un autentico miracolo deviando la palla in corner.

85° Si fa' vivo il Tre Ville con un tiro insidioso da fuori area che Nardone riesce a respingere sui piedi dell'attaccante che spreca malamente.

Domenica si và in trasferta a Fara San Martino, un'ottima squadra che gioca un buon calcio, andremo lì con la consapevolezza di fare bene e, soprattutto, non mi stancherò mai di dirlo, di continuare a divertirci.

FORZA VICTORIA CROSS