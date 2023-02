La Sieco affronta l'ultima della classe. Domenica arriva ad Ortona la QuantWare Napoli

Avversaria del giorno sarà la QuantWare Napoli, ultima in classifica con nove punti e speranze di salvezza ridotte al lumicino. Un lumicino che tuttavia potrebbe ancora scottare i ragazzi di coach Lanci: «Tanti anni di pallavolo mi hanno insegnato a non avere mai la presunzione di sottovalutare l'avversario. Ho trasmesso il messaggio ai miei ragazzi che giocheranno al cento per cento perché sono le gare dal risultato più scontato che per tante ragioni diventano quelle più insidiose. A conferma di quanto dico c'è la gara di andata quando Napoli ci fece sudare sette camicie per vincere al tie-break».

Nel girone di andata la Sieco uscì vincitrice al tie-break dopo una gara giocata alla pari e con i padroni di casa avanti addirittura 5-3 nell'ultimo e decisivo set. C'è però una novità nel roster partenopeo rispetto a quella gara. Nel golfo di Napoli è arrivato lo schiacciatore polacco classe '90 Filip Frankowski. Frankowski prende il posto di Fernandez Rodriguez.

L'incontro potrà essere seguito in diretta streaming sul sito della SIECO www.impavidapallavolo.it e sarà diretto dalla coppia arbitrale formata dalla Signora Proietti Deborah (Perugia) e dal Signor Galteri Andrea anch'egli di Perugia.

Queste le altre gare valide per la Sesta giornata di ritorno nel Girone Blu

Gruppo Stamplast M2G Green Bari – Farmitalia Catania

Avimecc Modica – Aurispa Libellula Lecce

SherdirPharma Sorrento – Leo Shoes Casarano

Wow Green House Aversa – SSD Sabaudia

Maury's Com Cavi Tuscania – Volley Marcianise

OmiFer Palmi – SMI Roma