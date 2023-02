Dopo tre vittorie consecutive, il Victoria Cross Ortona cerca il poker

Dopo la bellissima vittoria di domenica scorsa a Loreto Aprutino con il Passo Cordone, la truppa di Mister Coletti torna al Comunale di Ortona dove, domenica alle 18, se la vedrà con il Tre Ville.

Gli ortonesi sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e ce la metteranno tutta per continuare questa scia, anche se non sarà facile affrontare una squadra che è impelagata nei bassifondi della classifica.

La squadra si è allenata benissimo questa settimana e con un grande entusiasmo ritrovato vuole continuare a divertirsi e a divertire tutto il pubblico che ad ogni gara è sempre più numeroso.