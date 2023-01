La Compagnia dell'Alba torna con il musical di Broadway "Piccole donne": tutto pronto, questo weekend, per il debutto al Teatro Tosti di Ortona.

Pronto a debuttare il musical di Broadway "Piccole donne". Per il secondo anno consecutivo in Italia la Compagnia dell'Alba porta in scena un nuovo Family Entertainment: "Piccole donne - il Musical di Broadway", avvalendosi della co-produzione del TSA - Teatro Stabile d'Abruzzo.

Il debutto avverrà in casa, al Teatro Tosti di Ortona, sabato 28 gennaio alle 20.45 e domenica 29 gennaio alle 17.30. L'importante appuntamento, che è già sold out, è stato presentato, questa mattina, in conferenza stampa al Tosti alla presenza del sindaco Leo Castiglione, dei direttori della Compagnia dell'Alba Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo e del traduttore Gianfranco Vergoni."

Piccole donne - il Musical di Broadway" è un adattamento del celebre romanzo di Luisa May Alcott che fin dalla sua pubblicazione nel 1868 è stato uno straordinario successo. Considerato uno dei capolavori assoluti della letteratura per ragazzi è un romanzo senza tempo, una storia adatta al pubblico di ogni età che ha avuto innumerevoli trasposizioni cinematografiche e che ora la Compagnia dell'Alba presenta nella versione musicale di Broadway grazie ad uno speciale accordo con Music Theatre International.

La versione italiana è curata da Gianfranco Vergoni, le scene sono di Gabriele Moreschi, illuminate dal light designer Valerio Tiberi. La direzione musicale è di Gabriele de Guglielmo, mentre la regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini. Il musical, come il romanzo, racconta le storie delle quattro sorelle March (Meg, la saggia, Beth, il tesoro di casa, Amy, la perfetta piccola dama, e in particolare Josephine, detta Jo, maschiaccio di casa e aspirante scrittrice) che nella seconda metà dell'800 vivono insieme alla loro mamma a Concord, nel Massachusetts, mentre il loro babbo è lontano, cappellano dell'esercito dell'Unione durante la guerra civile americana. Un musical che, come consuetudine della Compagnia, sarà cantato interamente dal vivo.

Fabrizio Angelini reduce dal successo della produzione di Cats, che ha registrato al Teatro Sistina ben 62 mila presenze, si dice "Felicissimo di essere di nuovo a Ortona e di mettere in scena Piccole Donne con un cast quest'anno che vedrà alternanza di ruoli per via di artisti che in alcune date sono impegnati in altre tournée".

De Guglielmo ha annunciato una bella novità: "Dopo l'esperienza con Aggiungi un posto a tavola, ci sarà di nuovo un matinee con gli alunni che torneranno nella mattina di venerdì 27 gennaio in teatro per assistere ad un musical.

“uno nuovo debutto dopo il debutto dell'anno scorso, fatto con le restrizioni e platea al 50% ” sottolinea De Guglielmo al microfono di Anna Maria De Grandi nell'intervista realizzata con la DPE video Ortona

Le due date di Ortona sono sold out e questo ci dà uno bello slancio per affrontare la tournée che toccherà diverse città italiane tra cui L'Aquila con 3 repliche e Milano anche qui con tre repliche". Gianfranco Vergoni, traduttore, che sarà a breve in uscita con un suo romanzo, Il cielo d'erba, per edizioni Longanesi, ha, spiegato la difficoltà del lavoro di traduzione reso più complesso dalle canzoni piene di parole.

Parole di elogio arrivano dal sindaco Leo Castiglione: "Credo nella Compagnia dell'Alba per me è un vanto. E credo nella funzione culturale e sociale del teatro luogo anche di aggregazione che fa crescere la comunità quindi bene il matinee nelle scuole perché il nostro dovere è fare avvicinare i giovani al teatro".

Questo il cast: Jo - Edilge Di Stefano, Fritz Bhaer -

Fabrizio Angelini, John Brooke -

Gabriele de Guglielmo, Meg - Alberta Cipriani, Beth -

Giulia Rubino, Amy -

Claudia Mancini, Mamy -

Carolina Ciampoli, Zia March

- Laura Del Ciotto

Giancarlo Teodori - Mr Laurence

Flavio Gismondi – Laurie

Filippo Di Menno - Lory

Monia Marrone - la sorella maggiore

Antonio Lopopolo - trucco

Gianfranco Vergoni, traduttore

La tournée toccherà, dopo Ortona, le città di Cassino il 1 febbraio, L'Aquila il 2 e il 3 febbraio, Civitavecchia il 4 e il 5 febbraio, Novara 11 e 12 febbraio, Milano il 24, 25 e 26 febbraio, Monfalcone il 2 e il 3 marzo, Alba l'8 marzo, Stradella 9 marzo, Cinisello balsamo 11 marzo, Fiuggi 18 marzo, Saronno 12 marzo, Seregno 16 marzo, Sacile 4 aprile, Udine il 6 aprile.