Domenica pomeriggio prende il via la stagione del Teatro dei dialetti al Teatro Tosti di Ortona.

Al via la stagione del Teatro dei dialetti frutto della collaborazione tra la Compagnia dell'Alba, che dirige il Teatro Tosti, e la compagnia Amici della Ribalta di Lanciano. Domenica 22 gennaio, alle ore 17.30, sarà in scena lo spettacolo " Vite mandì 'sta cann canne mandì' 'sta vite" di Giancarlo Verdecchia della Compagnia Atriana. Grazie a questo sodalizio il Tosti dedicherà ampio spazio al Teatro dei Dialetti un momento per riscoprire testi della tradizione in lingua proposti da compagnie affermate. Si tratta, a tutti gli effetti, di una mini stagione, curata dagli Amici della Ribalta, presieduta da Ermanno Di Rocco, composta da quattro appuntamenti che si terranno tutti alla domenica pomeriggio alle 17.30. Il primo appuntamento era stato previsto per l'11 dicembre con lo spettacolo "Cara Moglia" di Mario Pupillo tratto da una raccolta di lettere di Emiliano Giancristofaro, proposto dagli Amici della Ribalta. Per un' indisposizione però di due attori della Compagnia lo spettacolo è stato rinviato a domenica 26 marzo sempre alle 17.30. I biglietti dunque acquistati per dicembre saranno validi per il nuovo appuntamento.

La storia di Vite mandì 'sta cann canne mandì' 'sta vit è ambientata negli anni 80, in una casa di una famiglia abruzzese molto sui generis, nella quale, la prima cosa che è stata bandita èla parola lavoro, ma più che la parola lavoro soprattutto la voglia stessa di lavorare. Il prossimo appuntamento è fissato al 12 febbraio con Zi' Nicole di Germano Benincaso, Amici dell'arte.















Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Tosti aperto il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 18.00 alle 20.00 e il giovedì dalle 10.30 alle 13.00 oppure o line sul circuito Ciaoticket. Info allo ‪0854212125‬.