Concluse le riprese della trasmissione di Raiuno, Linea Verde

Si sono concluse, venerdì 13 gennaio, le riprese della troupe di Linea Verde, la nota trasmissione di Rai Uno condotta da Beppe Convertini e Peppe Calabrese.

Venerdì, la tappa al Muba, il MUseo della BAttaglia di Ortona nell'ex-convento di Sant'Anna in Via Garibaldi. Le telecamere si sono soffermate sul materiale esposto nelle sale per documentare la battaglia combattuta nella “ Stalingrado d'Italia “.



Altre riprese sono state effettuate al Castello e alla Ritorna .





“ Ortona sempre più sul palcoscenico televisivo, tutto questo in attesa del grande appuntamento del GIRO D’ITALIA del 06 maggio “ sottolinea nell'occasione il Sindaco di Ortona , Leo Castiglione.

In precedenza, altre riprese sono state girate tra le contrade di Ortona e Crecchio, con un’ appendice ad Atri e al cimitero di guerra britannico .

In contrada Ruscitti, Diodato Menè ha illustrato a Giuseppe (Beppe ) Convertini la potatura del vigneto a tendone.

A Borgo Baccile, i due conduttori , hanno brindato con le nevole ortonesi, offerte da Anna Maria De Grandis, in qualità di ambasciatrice dell'Associazione Amici della Nevola.

La puntata, racconterà anche la produzione del vino e l'evoluzione storica dell'agricoltura ortonese dal secondo conflitto mondiale fino ai giorni nostri.

Sarà un viaggio culturale attraverso le eccellenze enogastronomiche (nevola, pesce e vino) di questo territorio abruzzese, fatto di storie e di racconti che hanno portato alla rinascita della popolazione locale dopo la devastazione provocata dalla famigerata battaglia di Ortona, la Stalingrado d'Italia, e la fuga del re Vittorio Emanuele III dal porto della cittadina adriatica, a bordo del Baionetta, diretto a Brindisi.

L' appuntamento con Linea Verde è per domenica 19 febbraio, dalle ore 12:20 su Raiuno