Il Rotay Camper allâ€™'IPSIA "G. Marconi" dell'IIS Acciaiuoli-Einaudi per la prevenzione sanitaria gratuita.

Domenica 15 gennaio due importanti realtà del territorio tornano a collaborare per mettere in atto una significativa attività di prevenzione.

Il Rotary Club, presieduto dal Sig. Tommaso Di Deo Iurisci, e l'IPSIA "G. Marconi" dell'IIS Acciaiuoli-Einaudi, diretto dalla Prof.ssa Angela Potenza, promuovono uno screening visivo gratuito a cura dell'oftalmologo, nonché socio rotariano, Dott. Tito Gambescia, con la collaborazione degli alunni dell'indirizzo ottico dell'IPSIA Marconi.

I controlli si svolgeranno nel laboratorio di ottica dell'Istituto in via Papa Giovanni XXIII, 57 dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Nel pomeriggio la scuola rimarrà aperta per l'Open Day come previsto per l'orientamento scolastico.