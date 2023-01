Carnevale Ortonese 2023

Una tradizione della nostra città che l’amministrazione comunale vuole fortemente recuperare per ridare, soprattutto ai giovani e alle famiglie, un momento di spensieratezza, di gioia e di sano e puro divertimento.



Sul sito del Comune di Ortona è stato pubblicato l’avviso con relativo modello per presentare la domanda di partecipazione alle sfilate di domenica 19 e martedì 21 febbraio 2023.

L’avviso è rivolto agli Istituti Scolastici, alle associazioni, ai comitati spontanei di cittadini e alle Pro Loco.



Il termine per presentare le domande è martedì 17 gennaio 2023.



Il testo dell’avviso

Il Comune di Ortona, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti (istituzioni scolastiche, associazioni, pro loco, comitati spontanei di cittadini) che vogliono partecipare alla tradizionale manifestazione ''Il Carnevale di Ortona 2023'' prendendo parte alle sfilate di Domenica 19 febbraio e Martedì 21 febbraio (eventuale data di recupero Domenica 26 Febbraio).

Tutto ciò premesso, al fine di favorire una migliore organizzazione dell'evento, i soggetti interessati dovranno presentare dei progetti: carri allegorici, esibizioni di danze e/o intrattenimento in maschera. Per i carri è previsto un numero max di 10 partecipanti e, pertanto, sarà considerato l'ordine di presentazione delle domande. I progetti proposti dovranno pervenire al Sindaco del Comune di Ortona, tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.comuneortona.ch.it oppure recapitate direttamente all'ufficio protocollo entro e non oltre Martedì 17 gennaio 2023.

Ai fini della valutazione delle proposte, si dovrà compilare la specifica richiesta contenente i dati necessari (compreso l'allegato A). Verranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di partecipazione che risulteranno corredate da documentazione completa.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti.

Tutte le iniziative proposte, di cui al presente avviso, sono dirette al perseguimento di interessi pubblici, pertanto:

a) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

b) devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Ortona.

A seguito della valutazione, l'Amministrazione comunale provvederà a contattare i soggetti che hanno partecipato alla presente manifestazione di interesse, al fine di comunicare le decisioni assunte e per i progetti da realizzare, la formalizzazione dei reciproci impegni.

Ai partecipanti sarà riconosciuto un rimborso spese da quantificare in base al numero dei partecipanti.

Al termine della manifestazione saranno premiati il carro e la coreografia più originale.